В Новом Уренгое мужчина избил подростка, разносившего листовки. Видео

В пресс-службе окружного Управления МВД корреспонденту URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка. В ведомстве добавили, что причиной нападения взрослого мужчины на подростка стали оскорбления. Как оказалось, юноша пытался попасть в подъезд, звоня во все квартиры. Набрав номер квартиры нападавшего, трубку взяла его мама и спросила, кто и зачем хочет попасть в дом, а в ответ услышала мат и оскорбления от подростка.