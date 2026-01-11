В Новом Уренгое мужчина избил подростка, разносившего листовки. Видео

Нападение произошло в одном из домов микрорайона Мирный.
В Новом Уренгое (ЯНАО) накануне вечером в микрорайоне Мирный 4/1 в одном из подъездов произошла драка. Здесь местный житель напал на несовершеннолетнего парня, разносившего листовки. О произошедшем в соцсети сообщают очевидцы.
«Инцидент произошёл в микрорайоне Мирный у дома 4/1. По предварительной информации, парень разносил листовки, когда неизвестный мужчина окликнул его и нанес удар», — передает telegram-канал «Вести Ямал».
В пресс-службе окружного Управления МВД корреспонденту URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка. В ведомстве добавили, что причиной нападения взрослого мужчины на подростка стали оскорбления. Как оказалось, юноша пытался попасть в подъезд, звоня во все квартиры. Набрав номер квартиры нападавшего, трубку взяла его мама и спросила, кто и зачем хочет попасть в дом, а в ответ услышала мат и оскорбления от подростка.