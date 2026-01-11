Катер с русскоговорящими туристами столкнулся с траулером у Пхукета

Авария произошла утром, когда катер Korawich Marine 888 на ходу столкнулся с рыболовным траулером Pichai Samut 1. В момент ЧП на борту находились 52 туриста и три члена экипажа. От удара носовая часть лодки была серьёзно повреждена, после чего судно перевернулось и затонуло. Все 55 человек оказались в воде. По предварительным данным, спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия и доставили пострадавших на берег.