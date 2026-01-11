Катер с русскоговорящими туристами столкнулся с траулером у Пхукета

Лодка с русскоговорящими туристами столкнулась с рыболовным траулером на Пхукете.. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /ส่องข่าว
Авария произошла утром, когда катер Korawich Marine 888 на ходу столкнулся с рыболовным траулером Pichai Samut 1. В момент ЧП на борту находились 52 туриста и три члена экипажа. От удара носовая часть лодки была серьёзно повреждена, после чего судно перевернулось и затонуло. Все 55 человек оказались в воде. По предварительным данным, спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия и доставили пострадавших на берег.
Ранее сообщалось, что российские туристы столкнулись с транспортными трудностями в Египте. В аэропорту Шарм-эль-Шейха перед вылетами в Москву произошёл сбой в работе багажных систем, из-за чего пассажирам длительное время не выдавали чемоданы. Отмечалось, что ситуация вызывала особое беспокойство у людей на фоне сохранявшихся проблем с доставкой багажа в аэропорту Шереметьево.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.