ТАСС: неподалеку от острова Пхукет разбился катер с россиянами на борту

По данным властей провинции Пхукет, авария произошла в воскресенье в 08:55 по местному времени (04:55 мск). Всего на катере находилось около 40 туристов и членов экипажа. Известно о 11 пострадавших, 1 из которых находится в тяжелом состоянии. В настоящее время спасатели доставляют людей на берег.