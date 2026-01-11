ТАСС: неподалеку от острова Пхукет разбился катер с россиянами на борту

«Катер с российскими туристами на борту столкнулся с другой лодкой в открытом море. Данный морской оператор проводит экскурсионные поездки в основном для русскоговорящих туристов в низкобюджетном сегменте, что влияет на качество сервиса. Катера этой компании ранее уже попадали в аварии», — сказал он.
По данным властей провинции Пхукет, авария произошла в воскресенье в 08:55 по местному времени (04:55 мск). Всего на катере находилось около 40 туристов и членов экипажа. Известно о 11 пострадавших, 1 из которых находится в тяжелом состоянии. В настоящее время спасатели доставляют людей на берег.