В Воронеже от ударов дронов пострадали мирные жители: карта атак БПЛА 11 января

Беспилотники ВСУ атаковали Воронеж, пострадали четыре жителя.
Прошедшей ночью, 11 января, украинские беспилотники атаковали Воронеж. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев. Пострадали несколько мирных жителей. Повреждения получили многоквартирные дома в городе.
Дроны ВСУ также сбиты в Брянской области. Опасность атаки беспилотников вводилась в нескольких регионах. В течение ночи не работали два аэропорта. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территориям РФ 11 января — в материале URA.RU.
Воронеж: раненые и поврежденная инфраструктура.
Украинские БПЛА нанесли ущерб жилым строениям в городе.
В Воронеже и двух районах региона уничтожено 17 беспилотников, запущенных с украинской стороны. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По последним данным, пострадали четыре человека. Раненые мирные жители находятся в больнице.
«У одной женщины зафиксирована черепно-мозговая травма, у другой — проникающее ранение брюшной полости; у третьей, а также у мужчины — легкие порезы. Все пострадавшие госпитализированы», — написал Гусев в своем telegram-канале.
Кроме того, повреждения получили семь многоквартирных домов. Из них в двух зданиях случился пожар, который был быстро ликвидирован. Пострадали шесть частных домов и объект спасательных служб. По поручению Гусева тем гражданам, чье имущество пострадало в ходе атаки дронов ВСУ, будет положена компенсация. Об этом сообщил глава Воронежа Сергей Петрин.
Брянская область: без последствий.
За прошедшую ночь, 11 января, уничтожено шесть украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, никто из людей не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.
Курская область: ракетная опасность.
Ночью в регионе вводился режим опасности БПЛА и ракетной опасности. Ближе к утру ограничения были сняты.
Где объявлялась беспилотная опасность.
Опасность атаки БПЛА объявлялась в Херсонской, Тульской, Пензенской, Воронежской и Липецкой областях. Об этом рассказали официальные лица в соцсетях. Ближе к утру на этих территориях заявлено о снятии ограничений. Однако на момент публикации режим опасности дронов продолжает действовать в Херсонской области.
Какие аэропорты не работали ночью 11 января.
Временные ограничения на полеты и вылеты вводились в воздушных гаванях Калуги (Грабцево) и Тамбова (Донское). Это сделано в целях безопасности пассажиров. К раннему утру ограничения были сняты в Волгограде и Сочи, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Рано утром аэропорты возобновили свою работу.