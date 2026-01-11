Ричмонд
В Улан-Удэ пассажира «Хонды» насмерть проткнуло металлическим забором при ДТП

В Улан-Удэ 19-летний водитель автомобиля «Хонда» не справился с управлением на проспекте Строителей и наехал на металлическое дорожное ограждение, сообщили в республиканском УМВД. В результате ДТП 21-летний пассажир скончался на месте от полученных травм, сам водитель госпитализирован с многочисленными повреждениями.

Источник: Life.ru

В Улан-Удэ пассажира «Хонды» проткнуло металлическим забором. Видео © Telegram / Полиция Бурятии.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Авария произошла ночью в воскресенье. Автомобиль вылетел с дороги, а металлическое ограждение проткнуло пассажира, из-за чего тот скончался.

Ранее Life.ru писал, что в Ленинградской области водитель Mitsubishi L200 погиб после того, как столб упал на автомобиль после ДТП в Светогорске.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.