В Улан-Удэ пассажира «Хонды» насмерть проткнуло металлическим забором при ДТП

В Улан-Удэ пассажира «Хонды» проткнуло металлическим забором. Видео © Telegram / Полиция Бурятии.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Авария произошла ночью в воскресенье. Автомобиль вылетел с дороги, а металлическое ограждение проткнуло пассажира, из-за чего тот скончался.
