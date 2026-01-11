В Улан-Удэ пассажира «Хонды» насмерть проткнуло металлическим забором при ДТП

В Улан-Удэ 19-летний водитель автомобиля «Хонда» не справился с управлением на проспекте Строителей и наехал на металлическое дорожное ограждение, сообщили в республиканском УМВД. В результате ДТП 21-летний пассажир скончался на месте от полученных травм, сам водитель госпитализирован с многочисленными повреждениями.