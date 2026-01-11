Катер с туристами столкнулся с траулером в Таиланде в районе островов Кай и Кхао, сообщает местный телеканал AmarinTV.
По его данным, на борту катера находилось 55 человек, в том числе 52 туриста и 3 члена экипажа. По предварительной информации, пострадали 11 человек.
Центр помощи туристам направил к месту ЧП два спасательных судна. Людей эвакуируют на берег. На причале дежурят несколько карет скорой помощи, полицейские и турполиция. СМИ пишут, что на борту судна были в том числе русские туристы.
Ранее сообщалось, что российский турист умер в Таиланде во время прогулки.