Опытный походник озвучил жуткую версию исчезновения Усольцевых: семья оказалась в невыносимых условиях

Семья Усольцевых, не вернувшаяся из похода в Красноярском крае, с высокой вероятностью заблудилась в районе Кутурчинского Белогорья. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал депутат заксобрания региона и опытный походник Алексей Кулеш.
По его словам, трагедия могла произойти из-за сложного рельефа и отсутствия четких ориентиров. Кулеш отметил, что эта территория представляет собой горную тайгу, где перемещение затруднено как внизу, так и на возвышенностях. В условиях резкого похолодания потеря тропы могла привести к фатальным последствиям.
Он подчеркнул, что верхняя часть Белогорья особенно опасна из-за курумников — скоплений камней, по которым трудно идти даже в сухую погоду. В таких условиях человек легко теряет направление и не может вернуться на прежний маршрут.
«Там наверху нет ориентиров. То есть, когда ты выходишь к Белогорью, ты видишь только вершины перед собой, а чтобы вернуться на тропу, у тебя ориентиров нет. Поэтому я думаю, они не нашли тропу, по которой они пришли, и начали блуждать», — пояснил Кулеш.
При этом он отверг версию о том, что семья могла утонуть в реке Мана. По его словам, река находится на значительном удалении от предполагаемого района исчезновения, а сама местность со всех сторон окружена дорогами, что делает такой сценарий маловероятным.
Ранее выдвигались и другие предположения о маршруте Усольцевых. По данным kp.ru, семья могла направиться в сторону скального массива Мальвинка, где находится так называемый «камень желаний». Отмечалось, что супруги интересовались этим местом и расспрашивали о дороге местных жителей. В день исчезновения погода начала резко ухудшаться, а поход, который планировался как короткая прогулка, мог превратиться в опасное испытание.