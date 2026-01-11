Иностранных бойцов ВСУ перевели в штурмовики.
Иностранный легион, созданный для привлечения наемников на службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ), 31 декабря 2025 года был официально расформирован, а его личный состав переведен в другие украинские военные структуры. Об этом информирует издание MilitaryLand.
По данным авторов публикации, принятое решение о реорганизации коснулось всех четырех батальонов легиона, сформированного в начале конфликта по инициативе президента Украины Владимира Зеленского с целью привлечения иностранных добровольцев. Подробнее о том, почему Интернациональный легион ВСУ был расформирован, какое будущее ждет наемников и какова позиция РФ — в материале URA.RU.
Легионы «уже сыграли свою роль» для ВСУ.
Подобное решение командование ВСУ охарактеризовало как революционное.
Все четыре «Интернациональных легиона» в составе Сухопутных войск ВСУ, созданные в начале конфликта, оказались расформированы. Это произошло 31 декабря 2025 года, сообщает портал MilitaryLand.
«Четыре подразделения иностранного легиона были реорганизованы в другие военные структуры Украины, что вызвало недовольство из-за рандомного перераспределения», — говорится в материале. Он опубликован на сайте издания.
Изначально в составе Интернационального легиона действовали четыре подразделения, однако в настоящее время они включены в другие военные структуры. Первый и третий батальоны были сведены в 475-й штурмовой полк, второй батальон расформирован, а его личный состав, включая наемников, переведен в штурмовые части. Четвертый Интернациональный батальон реорганизован в 157-й Международный учебный центр. При этом Интернациональный легион, подчиненный Главному управлению разведки (ГУР) Украины, сохраняет самостоятельный статус и продолжает деятельность в штатном режиме.
Точное количество наемников, прошедших через ряды Интернационального легиона неизвестно.
Еще в декабре 2025-го украинская служба Би-би-си со ссылкой на план Генштаба Украины сообщала, что иностранные бойцы продолжат нести службу в составах штурмовых частей. В командовании ВСУ тогда отметили, что проводимая реформа носит эволюционный характер, а легионы, по их словам, уже «уже сыграли свою роль». В пресс-службе Сухопутных войск сообщали, что иностранные военнослужащие по контракту будут привлекаться к службе с учетом их профессиональной подготовки и опыта, а их боевые навыки планируется задействовать в тех подразделениях, где они окажутся максимально востребованы.
MilitaryLand отмечает, что военный проект, запущенный по инициативе президента Украины Владимира Зеленского в первое время конфликта, завершился. По данным издания, через Интернациональный легион прошли тысяч наемных солдат.
Нерадостная перспектива оказаться на фронте.
Новая реформа командования ВСУ не встретила радости у иностранных бойцов.
Реформа структуры подразделений вызвала значительное недовольство личного состава. По словам заместителя командира 2-го Интернационального легиона Андрея Спивки, процесс расформирования проходил без должной организации и привел к разрушению эффективно действующих боевых единиц.
«Команды, экипажи расформировываются. Людей просто случайным образом расставляют на вакантные должности в штурмовом полку», — сказал Спивка.
После обращения командира этого же батальона в Государственное бюро расследований с просьбой провести проверку, офицер был, по сути, незамедлительно отстранен от должности и направлен для выполнения задач в другой, отдаленный регион страны. С учетом того, что батальон, предположительно, базировался во Львовской области, бывшего командира могли перебросить в район боевых действий на востоке Украины.
Иностранцы бегут из ВСУ.
Узнав о новых правилах службы для иностранцев, некоторые из них решили дезертировать.
Причем за несколько дней до отставки Спивки выяснилось, что принятое командованием ВСУ решение о переводе бойцов иностранного легиона в штурмовые подразделения спровоцировало мятеж среди наемников. Иностранные военнослужащие, ранее получавшие высокое вознаграждение за службу в тылу, теперь оказались под непосредственной угрозой для жизни, что уже вылилось в массовые волнения.
Особое недовольство наемников вызывает тот факт, что разорвать контракт с ВСУ без веских оснований фактически невозможно. Официальные власти их родных государств предпочитают не вмешиваться в ситуацию, а обращения в посольства не приносят результатов. На фоне открытого конфликта с командованием фиксируются случаи дезертирства наемников из своих подразделений. По оценке представителей ВСУ, практика массового направления иностранных граждан в штурмовые подразделения способна существенно сократить приток добровольцев в украинскую армию либо вовсе его остановить, писала украинская служба Би-би-си в декабре прошлого года.
В украинскую армию идут не от хорошей жизни.
В ряды ВСУ многие наемники вступали, надеясь улучшить свое материальное положение.
Российские военнослужащие в декабре 2025 года в Запорожской области ликвидировали 19-летнего гражданина Бразилии, участвовавшего в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемника. До прибытия на Украину он не имел опыта военной службы и работал в суши-баре у себя на родине. Иностранец был убит в момент, когда пытался эвакуировать тела погибших сограждан.
Ранее сообщалось, что ВСУ привлекают в свои ряды молодых иностранцев, не имеющих боевого опыта. Значительная часть таких новобранцев рассчитывала получить должности операторов БПЛА и избежать участия в боях на линии соприкосновения.
Один из пленных иностранцев на допросе заявил, что вступил в ряды украинских сил из сугубо меркантильных соображений. По словам гражданина Колумбии Бланко Лопеса Оскара Маурисио, на участие в боевых действиях против России его якобы толкнуло тяжелое материальное положение, поскольку на родине он не смог обеспечить себе заработок.
В то же время стало известно, что на стороне ВСУ регулярно действуют представители мексиканских и колумбийских наркокартелей. Часть боевиков, по имеющимся данным, прибывает на украинскую территорию по собственной инициативе, другие же направляются туда преступными структурами с целью прохождения практического обучения — в частности, управлению беспилотниками и методам обхода радиолокационных систем.
Позиция Москвы по поводу наемников в рядах ВСУ.
В Кремле заявили, что располагают подробной информацией о действиях наемников, участвующих в боевых действиях против российских военнослужащих. В связи с этим такие лица рассматриваются ВС РФ как законные цели. Об этом в январе 2025 года сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.