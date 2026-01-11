«Уже сыграли свою роль»: иностранный легион ВСУ расформирован, что будет с наемниками в будущем

Еще в декабре 2025-го украинская служба Би-би-си со ссылкой на план Генштаба Украины сообщала, что иностранные бойцы продолжат нести службу в составах штурмовых частей. В командовании ВСУ тогда отметили, что проводимая реформа носит эволюционный характер, а легионы, по их словам, уже «уже сыграли свою роль». В пресс-службе Сухопутных войск сообщали, что иностранные военнослужащие по контракту будут привлекаться к службе с учетом их профессиональной подготовки и опыта, а их боевые навыки планируется задействовать в тех подразделениях, где они окажутся максимально востребованы.