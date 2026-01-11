Сенатор Клишас съязвил по поводу санкций ЕС против США и России

По мнению Клишаса, пакет санкций ЕС против США будет таким же бесполезным, как и тот, который приняли в отношении РФ.
Глава комитета СФ по государственному строительству Андрей Клишас в ироничной форме заявил, что ожидает введения санкций от Евросоюза (ЕС) в отношении Соединенных Штатов за их действия по вопросу Гренландии. Об этом сенатор написал в соцсетях.
Ранее стало известно, что ЕС готовит пакет санкций в отношении США из ‑за ситуации вокруг Гренландии, сообщает газета The Sunday Telegraph со ссылкой на осведомленные источники. По данным издания, под возможные ограничения могут попасть крупные американские IT‑корпорации, в том числе Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), Google и Microsoft.
«Ждем Первый пакет антиамериканских санкций ЕС (такой же бессмысленный как и 101й антироссийский)», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале сенатора.
Глава Белого дома Дональд Трамп в декабре 2025 года объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником по вопросам Гренландии. Впоследствии Лэндри публично подтвердил, что Вашингтон намерен добиваться включения острова в состав Соединенных Штатов.
Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен в ответ заявил, что глубоко возмущен высказываниями нового спецпосланника США, и сообщил о намерении вызвать посла Соединенных Штатов в Копенгагене для дачи разъяснений. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предупредили США о недопустимости попыток захвата острова и подчеркнули, что рассчитывают на уважение к их единой территориальной целостности.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера, Кэти Миллер, 4 января опубликовала в социальной сети X изображение карты Гренландии, раскрашенной в цвета флага США, с подписью «Скоро» на фоне американской операции в Венесуэле. Впоследствии посол Дании в Вашингтоне Йеспер Меллер Серенсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты остаются тесными союзниками. Комментируя данный пост, Нильсен в тот же день заявил, что подобное изображение демонстрирует неуважение, однако подчеркнул, что поводов для паники нет.
Остров до 1953 года имел статус датской колонии. Впоследствии он сохранил принадлежность к Датскому королевству, однако в 2009 году получил широкую автономию, включающую право на самоуправление и самостоятельное формирование внутренней политики.