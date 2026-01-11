Появились кадры столкновения катера с траулером у берегов Пхукета

У берегов Пхукета скоростная лодка с русскоговорящими туристами столкнулась с рыболовным траулером и затонула. Кадры с места происшествия распространяются в социальных сетях.
По даннымтелеканала AmarinTV, инцидент произошел утром недалеко от острова Ко Кай. Катер Korawich Marine 888 на ходу врезался в траулер Pichai Samut 1. В момент столкновения на борту находились 52 туриста и трое членов экипажа.
Удар привел к серьезным повреждениям носовой части катера, после чего судно начало тонуть и вскоре перевернулось. Пассажиры в спешке покидали борт, помогая своим спутникам.
Всего в воде оказалось 55 человек. По предварительным данным, спасательные службы оперативно прибыли к месту происшествия и доставили пострадавших на берег.
Также сообщалось, что Центр помощи туристам направил к месту ЧП два спасательных судна. Людей эвакуируют на берег. На причале дежурят несколько карет скорой помощи, полицейские и турполиция.