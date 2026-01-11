Минчанин может сесть на три года, пробежав на спор без одежды по улице

В милицию позвонили очевидцы, которые видели обнаженного минчанина на улице. Его личность была установлена, в отношении него завели очередное уголовное дело. Заместитель прокурора Заводского района Виктория Кунцевич уточнила, что обвиняемый в ноябре 2023 года уже привлекался к уголовной ответственности за покушение на грабеж. Она пояснила, что судимо не снята и не погашена в установленном законом порядке.