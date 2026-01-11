Минчанин может сесть на три года, пробежав на спор без одежды по улице. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучили в прокуратуре Заводского района.
Мужчина находился в длительном запое. В один из ноябрьских вечеров минчанин распивал алкоголь в компании незнакомых людей возле одного из домов, расположенных на улице Байкальской. В какой-то момент возник спор: сможет ли обвиняемый пробежать по улице совершенно голым. Фигурант решил, что его берут «на слабо», снял с себя всю одежду и пошел в сторону школы, которая расположена неподалеку.
Через какой-то время мужчина сильно замерз, однако не смог вспомнить, где именно оставил свои вещи. Тогда он побежал к знакомому, который живет на улице Ангарской, и начал стучать в дверь. Ему открыла сожительница знакомого, дома также была мать.
Минчанин, ничего не объясняя, начал бегать по квартире, лег на кровать, укутавшись пледом. После этого он вскочил, открыл шкаф, начал искать в нем одежду. Затем схватил чужой мобильный телефон, стал звонить своей матери. Сожительница и мать знакомого были в шоке от происходившего.
В милицию позвонили очевидцы, которые видели обнаженного минчанина на улице. Его личность была установлена, в отношении него завели очередное уголовное дело. Заместитель прокурора Заводского района Виктория Кунцевич уточнила, что обвиняемый в ноябре 2023 года уже привлекался к уголовной ответственности за покушение на грабеж. Она пояснила, что судимо не снята и не погашена в установленном законом порядке.
По ее словам, жителю Минска было предъявлено обвинение в умышленных действия, грубо нарушающих общественных порядок и выражающих явное неуважение к обществу, отличающихся по своему содержанию исключительным цинизмом (хулиганстве) по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса. По указанной статье предусматривается наказание вплоть до трех лет лишения свободы. Мужчина полностью признал вину.
