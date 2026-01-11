На Кубани чиновника уволили за нецензурную брань в адрес спасателей

По словам главы района, решение об увольнении чиновника вступит в силу в ближайший понедельник. Поводом для этого стал инцидент, произошедший на территории Спасотряда. В социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина, представленный как Андрей Антоненко, кричит на сотрудника учреждения, угрожает ему и использует нецензурную лексику. Судя по речи на записи, чиновник мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.