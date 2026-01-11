На Кубани чиновника уволили за нецензурную брань в адрес спасателей

Первый заместитель главы Калининского района Краснодарского края Андрей Антоненко с сотрудником Спасотряда. Видео © Telegram / Подслушано Темрюк — Голубицкая, Тамань.
«Андрей Григорьевич, находясь на территории Спасотряда, допустил грубое и некорректное поведение по отношению к его сотрудникам. Такое нарушение профессиональной этики муниципального служащего считаю недопустимым», — указал Кузьминов.
По словам главы района, решение об увольнении чиновника вступит в силу в ближайший понедельник. Поводом для этого стал инцидент, произошедший на территории Спасотряда. В социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина, представленный как Андрей Антоненко, кричит на сотрудника учреждения, угрожает ему и использует нецензурную лексику. Судя по речи на записи, чиновник мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее сообщалось, что в Дагестане сын местного политика был задержан после пьяного дебоша: молодой человек с друзьями разгромил магазин и напал на продавщицу из-за отказа дать деньги в долг. В итоге отец задержанного, бывший председатель районного собрания депутатов, покинул должность.
