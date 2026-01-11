Молодая россиянка погибла при столкновении лодки в Таиланде

Скоростной катер столкнулся с рыболовецким судном в Таиланде.
Молодая россиянка скончалась в результате столкновения туристического скоростного катера с рыболовецким траулером у побережья Пхукета. Об этом пишут тайские СМИ.
Туристический высокоскоростной катер (спидбот) Korawich Marine 888 столкнулся с рыболовным траулером Pichai Samut 1 в акватории неподалеку от острова Ко Кай и впоследствии затонул. Все находившиеся на борту катера пассажиры и члены экипажа оказались в воде.
«Согласно последним сообщениям, погибла одна девушка, опознанная как 18-летняя гражданка России», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте портала Amarintv.
Также сообщается, что в результате происшествия всего ранения получили 21 человек. При этом точное количество пропавших без вести по-прежнему не установлено.