Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодая россиянка погибла при столкновении лодки в Таиланде

Молодая россиянка скончалась в результате столкновения туристического скоростного катера с рыболовецким траулером у побережья Пхукета. Об этом пишут тайские СМИ.

Скоростной катер столкнулся с рыболовецким судном в Таиланде.

Молодая россиянка скончалась в результате столкновения туристического скоростного катера с рыболовецким траулером у побережья Пхукета. Об этом пишут тайские СМИ.

Туристический высокоскоростной катер (спидбот) Korawich Marine 888 столкнулся с рыболовным траулером Pichai Samut 1 в акватории неподалеку от острова Ко Кай и впоследствии затонул. Все находившиеся на борту катера пассажиры и члены экипажа оказались в воде.

«Согласно последним сообщениям, погибла одна девушка, опознанная как 18-летняя гражданка России», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте портала Amarintv.

Также сообщается, что в результате происшествия всего ранения получили 21 человек. При этом точное количество пропавших без вести по-прежнему не установлено.