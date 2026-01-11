Ричмонд
18-летняя россиянка погибла при столкновении двух судов в Таиланде

Восемнадцатилетняя россиянка погибла в результате столкновения туристического катера с рыболовным судном на Пхукете. Об этом сообщают тайские СМИ.

Инцидент произошёл у острова Ко Кай. Скоростной катер Korawich Marine 888, на борту которого находились 52 туриста и 3 члена экипажа, столкнулся с траулером Pichai Samut 1 и затонул. Все пассажиры оказались в воде.

В результате ЧП погибла гражданка России Елизавета С., ещё 12 человек пострадали, один из них госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Это не первое происшествие с судами компании-владельца: ранее её катера уже попадали в аварию и горели.

