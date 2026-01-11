Пять машин сгорели в Московском районе Петербурга

Прибывшие на место пожарные увидели горящие иномарки и тут же приступили к тушению. Чуть меньше чем через час пожар был потушен. По данным главка МЧС, полностью выгорели три иномарки Hyundai, Peugeot и Lexus. Еще у двух авто марок Toyota и Mazda частично повреждены внешние элементы.