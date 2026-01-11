Ричмонд
Пять машин сгорели в Московском районе Петербурга

Во время пожара никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

В Северной столице ночью 11 января произошло массовое возгорание машин на парковке. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, пожар произошел на парковке на Дунайском проспекте в Московском районе.

— Сообщение о возгорании поступило в 02:56 утра, — уточнили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Прибывшие на место пожарные увидели горящие иномарки и тут же приступили к тушению. Чуть меньше чем через час пожар был потушен. По данным главка МЧС, полностью выгорели три иномарки Hyundai, Peugeot и Lexus. Еще у двух авто марок Toyota и Mazda частично повреждены внешние элементы.

— Сведения о пострадавших не поступали, — сообщили в МЧС по Санкт-Петербургу.

Отмечается, что к ликвидации пожара привлекалось 10 сотрудников пожарной охраны и две единицы техники. По факту возгорания проводится проверка.