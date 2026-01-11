В Воронеже умерла женщина, пострадавшая при падении обломков БПЛА

В Воронеже в реанимации скончалась молодая женщина, раненная при падении обломков беспилотника на частный дом. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале.
«Врачи успели сделать операцию, боролись за Дину Леонидовну, но ранения оказались слишком тяжелыми», — написал он, выразив соболезнования родным и близким погибшей.
По словам губернатора, в больнице остается еще одна прооперированная женщина с ранением в брюшную полость. Еще двое жителей — мужчина и женщина — получили порезы во время атаки и после оказания медицинской помощи были отпущены на амбулаторное лечение.
