Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже умерла пострадавшая при падении обломков БПЛА

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Воронеже умерла женщина, пострадавшая при падении обломков дрона во время ночной атаки на город, сообщил губернатор Александр Гусев.

Источник: © РИА Новости

«В реанимации умерла молодая женщина, получившая ранения при падении обломков БПЛА на один из частных домов. Врачи успели сделать операцию, боролись за Дину Леонидовну, но ранения оказались слишком тяжелыми. От себя лично и от всего правительства Воронежской области выражаю соболезнования родным и близким погибшей», — написал он в Telegram-канале.

В больнице остается прооперированная женщина, получившая ранение брюшной полости. Еще двое пострадавших с порезами — мужчина и женщина — отправились на амбулаторное лечение, уточнил глава региона.

Представители мэрии и оперативные службы продолжают работать на поврежденных объектах — это более десяти многоэтажек, одна из которых нежилая, столько же частных домов, гимназия и несколько административных зданий. Их восстановят в максимально сжатые сроки, добавил он.

Накануне вечером силы ПВО уничтожили над Воронежем около десяти беспилотников. По словам Гусева, это был один из самых сильных налетов на город с начала спецоперации.

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше