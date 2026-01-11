В Воронеже умерла пострадавшая при падении обломков БПЛА

«В реанимации умерла молодая женщина, получившая ранения при падении обломков БПЛА на один из частных домов. Врачи успели сделать операцию, боролись за Дину Леонидовну, но ранения оказались слишком тяжелыми. От себя лично и от всего правительства Воронежской области выражаю соболезнования родным и близким погибшей», — написал он в Telegram-канале.
В больнице остается прооперированная женщина, получившая ранение брюшной полости. Еще двое пострадавших с порезами — мужчина и женщина — отправились на амбулаторное лечение, уточнил глава региона.
Представители мэрии и оперативные службы продолжают работать на поврежденных объектах — это более десяти многоэтажек, одна из которых нежилая, столько же частных домов, гимназия и несколько административных зданий. Их восстановят в максимально сжатые сроки, добавил он.
Накануне вечером силы ПВО уничтожили над Воронежем около десяти беспилотников. По словам Гусева, это был один из самых сильных налетов на город с начала спецоперации.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.