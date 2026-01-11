Выяснились подробности гибели известного певца в авиакатастрофе

Популярный колумбийский певец Йеисон Хименес незадолго до гибели трижды видел во сне собственную смерть в авиакатастрофе. Об этом пишет газета El Tiempo.
Артист рассказывал об этом близким. После одного из перелётов, где самолёт чудом избежал крушения, ему начало сниться, что он и его группа погибли и их показывают в новостях.
Частный лайнер с Хименесом и тремя участниками его коллектива потерпел катастрофу при взлёте из аэропорта Пайпа. Самолёт не смог набрать высоту, выкатился за пределы ВПП и загорелся.
Музыканты направлялись на концерт в Маринилью. На борту находились шесть человек, включая двух пилотов.
