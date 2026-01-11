В Улан-Удэ при наезде автомобиля на ограждение погиб пассажир

По меньшей мере один человек погиб в результате наезда автомобиля на ограждение в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе Главного управление МВД России по Бурятии.
«По предварительным данным, на проспекте Строителей 19-летний водитель автомобиля “Хонда” не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение», — отметило подразделение федерального в своём Telegram-канале.
В управлении МВД уточнили, что инцидент произошёл ночью 11 января. Жертвой дорожно-транспортного происшествия стал 21-летний пассажир, получивший травмы, от которых он скончался на месте.
Telegram-канал Babr Mash, в свою очередь, написал, что его проткнуло металлическим ограждением. Мужчина, находившийся за рулём, был доставлен в больницу. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.
Напомним, 10 января стало известно, что на автодороге Зактуй — Аршан в Тункинском районе Бурятии произошло столкновение легковых автомобилей «Хонда Одиссей» и «Тойота Марк 2». В результате дорожной аварии пострадали три человека, включая двоих детей.
8 января появилась информация, что в районе поворота на хутор Троицкий муниципального образования Михайловка Волгоградской области семь человек погибли в ДТП на 762-м километре федеральной трассе Р-22. В ДТП столкнулись три транспортных средства.