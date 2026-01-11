Ричмонд
+16°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следователи взялись за избиение подростка в Новом Уренгое

В Новом Уренгое (ЯНАО) инцидент с избиением несовершеннолетнего взрослым мужчиной в подъезде жилого дома микрорайона Мирный заинтересовал следователей. В окружном Управлении ведомства начата проверка.

В окружном Управлении ведомства разбираются в ситуации с избиением подростка.

В Новом Уренгое (ЯНАО) инцидент с избиением несовершеннолетнего взрослым мужчиной в подъезде жилого дома микрорайона Мирный заинтересовал следователей. В окружном Управлении ведомства начата проверка.

«По данному факту следственным отделом по городу Новый Уренгой незамедлительно организована доследственная проверка по ст. 213 УК РФ. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщается в telegram-канале ведомства. Действиям нападавшего следователи дадут правовую оценку.

Информация об избиении подростка в подъезде многоквартирного дома появилась в местных пабликах накануне. Как оказалось, юноша разносил листовки и, чтобы попасть в подъезды звонил по квартирам в домофон. В ходе беседы с женщиной он нецензурно выразился в ее адрес, а затем заступиться за мать решил ее взрослый сын. Мужчина вышел в подъезд и ударил несовершеннолетнего.