Следователи взялись за избиение подростка в Новом Уренгое

В окружном Управлении ведомства разбираются в ситуации с избиением подростка.
В Новом Уренгое (ЯНАО) инцидент с избиением несовершеннолетнего взрослым мужчиной в подъезде жилого дома микрорайона Мирный заинтересовал следователей. В окружном Управлении ведомства начата проверка.
«По данному факту следственным отделом по городу Новый Уренгой незамедлительно организована доследственная проверка по ст. 213 УК РФ. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщается в telegram-канале ведомства. Действиям нападавшего следователи дадут правовую оценку.
Информация об избиении подростка в подъезде многоквартирного дома появилась в местных пабликах накануне. Как оказалось, юноша разносил листовки и, чтобы попасть в подъезды звонил по квартирам в домофон. В ходе беседы с женщиной он нецензурно выразился в ее адрес, а затем заступиться за мать решил ее взрослый сын. Мужчина вышел в подъезд и ударил несовершеннолетнего.