Следователи взялись за избиение подростка в Новом Уренгое

Информация об избиении подростка в подъезде многоквартирного дома появилась в местных пабликах накануне. Как оказалось, юноша разносил листовки и, чтобы попасть в подъезды звонил по квартирам в домофон. В ходе беседы с женщиной он нецензурно выразился в ее адрес, а затем заступиться за мать решил ее взрослый сын. Мужчина вышел в подъезд и ударил несовершеннолетнего.