Девять человек пострадали в ДТП с участием детей в Карелии

«Поступило сообщение о ДТП на 261 км автодороги Р-21 “Кола”, в результате которого столкнулись два легковых автомобиля. В ДТП пострадали девять человек, из них пять детей», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Спасатели провели осмотр места ДТП и помогли транспортировать пострадавших в машины скорой помощи. Раненых доставили в центральные районные больницы.
Накануне Госавтоинспекция Красноярского края сообщила, что в Красноярском крае в результате столкновения микроавтобуса с грузовым автомобилем пострадали 11 человек, среди них двое детей. По данным ведомства, 56-летний водитель микроавтобуса Ford Transit, двигавшийся в сторону Ачинска, допустил столкновение с грузовиком Scania с цистерной, который ехал впереди в попутном направлении.