Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девять человек пострадали в ДТП с участием детей в Карелии

В результате столкновения двух легковых автомобилей на федеральной трассе «Кола» в Карелии пострадали девять человек, пятеро из них — дети. Об этом 11 января сообщил Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности.

Источник: РИА "Новости"

«Поступило сообщение о ДТП на 261 км автодороги Р-21 “Кола”, в результате которого столкнулись два легковых автомобиля. В ДТП пострадали девять человек, из них пять детей», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Спасатели провели осмотр места ДТП и помогли транспортировать пострадавших в машины скорой помощи. Раненых доставили в центральные районные больницы.

Накануне Госавтоинспекция Красноярского края сообщила, что в Красноярском крае в результате столкновения микроавтобуса с грузовым автомобилем пострадали 11 человек, среди них двое детей. По данным ведомства, 56-летний водитель микроавтобуса Ford Transit, двигавшийся в сторону Ачинска, допустил столкновение с грузовиком Scania с цистерной, который ехал впереди в попутном направлении.