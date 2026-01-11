Ричмонд
Женщина скончалась в результате атаки БПЛА в Воронеже

В результате атаки беспилотников в Воронеже скончалась молодая женщина. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, она получила ранения при падении обломков беспилотника и умерла в реанимации.

По его словам, врачи провели операцию и до последнего боролись за жизнь пациентки, однако полученные ранения оказались несовместимы с жизнью.

В настоящее время в больнице остается одна женщина, прооперированная с ранением брюшной полости. Еще двое жителей Воронежа — мужчина и женщина, получившие порезы в ходе атаки, после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение.

— От себя лично и от всего правительства Воронежской области выражаю соболезнования родным и близким погибшей, — написал Гусев в своем Telegram-канале.

По данным СМИ, запуски дронов ВСУ, которыми атаковали Воронеж, могли выполняться из Черниговской области Украины. Количество пострадавших при атаке украинских беспилотников на Воронеж составило четыре человека. Уточнялось, что состояние двоих из них оценивается как тяжелое, еще двое получили травмы средней тяжести.

