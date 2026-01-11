Ричмонд
В Ростовской области под поезд попал местный житель

На 989 км. перегона железнодорожных станций Миллерово — Тарасовка под колеса поезда попал 29-летний местный житель.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщила пресс-служба Ростовского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального Следственного управления на транспорте СК России.

Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

В ведомстве отметили, что в инциденте виноват сам пострадавший, решивший перейти пути в неположенном месте.

Следователи провели осмотр места происшествий, опросили очевидцев, назначили необходимые экспертизы и выполняют комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

Органом следствия организованы процессуальные проверки.