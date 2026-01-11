Ричмонд
Раненная при массированной атаке ВСУ на многоэтажки Воронежа умерла в реанимации

Жительница Воронежа, пострадавшая во время массированной атаки украинских беспилотников, скончалась в реанимации. Трагическое известие сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Источник: Life.ru

По его словам, молодая женщина получила тяжёлые ранения после падения обломков дрона на частный дом. Медики экстренно прооперировали пациентку и несколько часов боролись за её жизнь, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Глава региона выразил соболезнования семье погибшей и подчеркнул, что атака стала одной из самых масштабных за всё время проведения спецоперации. Под удар попали преимущественно гражданские объекты.

В настоящее время в больнице остается одна женщина с проникающим ранением брюшной полости. Ещё двое пострадавших после оказания медицинской помощи были отпущены на амбулаторное лечение.

Гусев уточнил, что повреждения получили более десяти многоквартирных домов, столько же частных домов, гимназия и несколько административных зданий. Восстановительные работы уже ведутся.

Губернатор призвал жителей соблюдать меры безопасности при угрозе атак БПЛА и держаться подальше от окон, отметив, что удары наносятся именно по гражданской инфраструктуре.

Всего в небе над Воронежем и ещё двумя районами области силы ПВО вместе со средствами РЭБ обнаружили и подавили 17 беспилотников. Изначально сообщалось, что пострадали четыре человека — три женщины и мужчина, всех доставили в больницы. У одной женщины диагностировали черепно-мозговую травму, у другой — проникающее ранение брюшной полости. Ещё одна женщина и мужчина отделались лёгкими порезами.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

