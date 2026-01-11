В Приморье женщина разбила стекло в машине скорой и угрожала водителю

Полицейские задержали 50-летнюю жительницу Приморья, которая во время конфликта с водителем прибывшей на вызов «скорой» разбила стекло двери спецмашины. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Инцидент произошел на улице Ушакова в Уссурийске. В соцсетях распространилось видео, на котором женщина угрожает водителю «скорой», а затем разбивает стекло машины и падает. Её поднимает подруга.
Водитель бригады скорой медицинской помощи обратился в полицию. Личность женщины, разбившей стекло «скорой», быстро установили. Ею оказалась 50-летняя местная жительница. Выяснилось, что она пыталась узнать у водителя скорой помощи, от кого из жильцов дома поступил вызов. Получив отказ, она проявила агрессию.
Размер причиненного ущерба подсчитывают. По факту случившегося начата проверка.
Ранее сообщалось, что в Приморье машина рыбака ушла под лёд.