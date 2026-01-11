Ричмонд
+16°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье женщина разбила стекло в машине скорой и угрожала водителю

В Приморье задержали 50-летнюю женщину, разбившую стекло в машине скорой помощи.

Источник: Аргументы и факты

Полицейские задержали 50-летнюю жительницу Приморья, которая во время конфликта с водителем прибывшей на вызов «скорой» разбила стекло двери спецмашины. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Инцидент произошел на улице Ушакова в Уссурийске. В соцсетях распространилось видео, на котором женщина угрожает водителю «скорой», а затем разбивает стекло машины и падает. Её поднимает подруга.

Водитель бригады скорой медицинской помощи обратился в полицию. Личность женщины, разбившей стекло «скорой», быстро установили. Ею оказалась 50-летняя местная жительница. Выяснилось, что она пыталась узнать у водителя скорой помощи, от кого из жильцов дома поступил вызов. Получив отказ, она проявила агрессию.

Размер причиненного ущерба подсчитывают. По факту случившегося начата проверка.

Ранее сообщалось, что в Приморье машина рыбака ушла под лёд.