Почти 11 тыс. свердловчан остались без отопления и воды из-за аварии в котельной

В Кушве (Свердловская область) из-за аварии в котельной без отопления и горячей воды остались жильцы 189 многоквартирных домов и 104 частных — почти 10,9 тыс. человек, включая порядка 1,6 тыс. детей, сообщили в МЧС Свердловской области. Также тепла лишились 16 социально значимых объектов, включая детские сады, школы и центральную районную больницу.

Источник: Коммерсантъ

Причиной аварии стало падение давления воды на обратном трубопроводе в котельную «Рудничная». В настоящий момент работа котельной остановлена.

В ведомстве добавили, что на базе спортивной школы «Синегорец» в поселке Баранчинском подготовлен пункт временного размещения пострадавших вместимостью до 290 человек.

Для контроля за ситуацией на месте были направлены два сотрудника и одна единица техники МЧС России. Как сообщил глава Кушвы Максим Слепухин в своем telegram-канале, на место аварии сразу выехала бригада МУП «Теплодом». В настоящий момент специалисты ведут работы по откачке воды и ремонту теплосети. Завершить ремонт планируется к 14:00.