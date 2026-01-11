Почти 11 тыс. свердловчан остались без отопления и воды из-за аварии в котельной

Причиной аварии стало падение давления воды на обратном трубопроводе в котельную «Рудничная». В настоящий момент работа котельной остановлена.
В ведомстве добавили, что на базе спортивной школы «Синегорец» в поселке Баранчинском подготовлен пункт временного размещения пострадавших вместимостью до 290 человек.
Для контроля за ситуацией на месте были направлены два сотрудника и одна единица техники МЧС России. Как сообщил глава Кушвы Максим Слепухин в своем telegram-канале, на место аварии сразу выехала бригада МУП «Теплодом». В настоящий момент специалисты ведут работы по откачке воды и ремонту теплосети. Завершить ремонт планируется к 14:00.