В Санкт-Петербурге на парковке сгорели пять автомобилей

В Санкт-Петербурге ночью 11 января произошло массовое возгорание автомобилей на парковке. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по городу.
По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 02:56. Пожарные, прибывшие на место, обнаружили горящие иномарки и немедленно приступили к тушению. Менее чем через час пожар был локализован.
В результате полностью сгорели три автомобиля марок Hyundai, Peugeot и Lexus. Еще у двух машин — Toyota и Mazda — частично повреждены внешние элементы.
Ранее во Франции в новогоднюю ночь произошло возгорание более 800 автомобилей, из которых 183 загорелись в результате распространения огня с соседних объектов.