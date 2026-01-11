Ричмонд
+16°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Санкт-Петербурге на парковке сгорели пять автомобилей

В Санкт-Петербурге ночью 11 января произошло массовое возгорание автомобилей на парковке.

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге ночью 11 января произошло массовое возгорание автомобилей на парковке. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по городу.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 02:56. Пожарные, прибывшие на место, обнаружили горящие иномарки и немедленно приступили к тушению. Менее чем через час пожар был локализован.

В результате полностью сгорели три автомобиля марок Hyundai, Peugeot и Lexus. Еще у двух машин — Toyota и Mazda — частично повреждены внешние элементы.

Ранее во Франции в новогоднюю ночь произошло возгорание более 800 автомобилей, из которых 183 загорелись в результате распространения огня с соседних объектов.