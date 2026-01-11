Ричмонд
+16°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гусев: Пострадавшая при атаке дронов в Воронеже скончалась

В Воронеже женщина умерла в реанимации после атаки ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже скончалась молодая женщина, пострадавшая при падении обломков беспилотника ВСУ на один из частных домов. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев в телеграм-канале.

Губернатор написал, что ночью в реанимации скончалась женщина, пострадавшая при падении обломков БПЛА на один из частных домов. Врачи боролись за ее жизнь, однако полученные ранения оказались слишком тяжелыми. В больнице остается одна женщина с ранением брюшной полости.

Гусев отметил, что мэрия и оперативные службы продолжают работу на поврежденных объектах. Среди них более десяти многоквартирных домов, столько же частных, гимназия и несколько административных зданий.

Ранее KP.RU писал, что количество пострадавших при атаке украинских дронов в Воронеже увеличилось до четырех человек. Гусев добавил, что в результате атаки повреждены семь многоквартирных домов, шесть частных домов и два автомобиля.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше