Гусев: Пострадавшая при атаке дронов в Воронеже скончалась

В Воронеже скончалась молодая женщина, пострадавшая при падении обломков беспилотника ВСУ на один из частных домов. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев в телеграм-канале.
Губернатор написал, что ночью в реанимации скончалась женщина, пострадавшая при падении обломков БПЛА на один из частных домов. Врачи боролись за ее жизнь, однако полученные ранения оказались слишком тяжелыми. В больнице остается одна женщина с ранением брюшной полости.
Гусев отметил, что мэрия и оперативные службы продолжают работу на поврежденных объектах. Среди них более десяти многоквартирных домов, столько же частных, гимназия и несколько административных зданий.
Ранее KP.RU писал, что количество пострадавших при атаке украинских дронов в Воронеже увеличилось до четырех человек. Гусев добавил, что в результате атаки повреждены семь многоквартирных домов, шесть частных домов и два автомобиля.