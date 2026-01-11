Появилось видео с тонущими на Пхукете россиянами

По данным издания Thairath, в результате инцидента пострадали не менее 22 человек, среди них 19 иностранных граждан. На борту находились 52 пассажира и три члена экипажа. Практически все туристы были гражданами России. Одна из них, 18-летняя девушка, погибла. Пострадавших оперативно эвакуировали на берег. Согласно предварительной информации, катер с россиянами следовал на экскурсию к острову Пхи-Пхи.