Ричмонд
+16°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появилось видео с тонущими на Пхукете россиянами

В интернете появились кадры, на которых запечатлены люди, пострадавшие в результате столкновения скоростного катера и рыболовецкого судна у берегов Пхукета. Видео распространилось в соцсетях.

При столкновении катера и рыболовного траулера пострадало больше 20 человек.

В интернете появились кадры, на которых запечатлены люди, пострадавшие в результате столкновения скоростного катера и рыболовецкого судна у берегов Пхукета. Видео распространилось в соцсетях.

На кадрах видно, как на перевернутом катере находятся несколько человек. Часть пострадавших в спасательных жилетах.

По данным издания Thairath, в результате инцидента пострадали не менее 22 человек, среди них 19 иностранных граждан. На борту находились 52 пассажира и три члена экипажа. Практически все туристы были гражданами России. Одна из них, 18-летняя девушка, погибла. Пострадавших оперативно эвакуировали на берег. Согласно предварительной информации, катер с россиянами следовал на экскурсию к острову Пхи-Пхи.