В Красноярске мужчина ограбил уснувшего вахтовика в общежитии

Потерпевший, мужчина 1980 года рождения, приехал в Красноярск для работы водителем вахтовым методом. На ночь он остановился в одном из общежитий Железнодорожного района. Вечером мужчина выпивал, а затем вышел из комнаты — дверь захлопнулась, и он остался ждать, пока кто-нибудь поможет попасть внутрь. Ожидание затянулось, и вахтовик уснул прямо на площадке.