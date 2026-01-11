В Красноярске мужчина ограбил уснувшего вахтовика в общежитии

Житель Красноярска ограбил вахтовика из Екатеринбурга и попал под уголовное дело. Об этом сообщили в МВД по Красноярскому краю.
Потерпевший, мужчина 1980 года рождения, приехал в Красноярск для работы водителем вахтовым методом. На ночь он остановился в одном из общежитий Железнодорожного района. Вечером мужчина выпивал, а затем вышел из комнаты — дверь захлопнулась, и он остался ждать, пока кто-нибудь поможет попасть внутрь. Ожидание затянулось, и вахтовик уснул прямо на площадке.
Этим воспользовался прохожий. Он подошёл к спящему мужчине, несколько раз ударил его и сорвал с шеи золотую цепь стоимостью около 80 тысяч рублей, после чего ушёл.
Полицейские установили личность нападавшего и задержали его. Им оказался ранее не судимый житель Красноярска 1997 года рождения. Украденную цепь мужчина сдал в ломбард, а деньги потратил.
Суд признал жителя Красноярска виновным. Ему назначили два года и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор уже вступил в законную силу.