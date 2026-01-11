Трагедия в открытом море: в Таиланде погибла россиянка после крушения катера — что известно

В Таиланде потонул катер после столкновения с рыболовным судном.
В акватории Андаманского моря недалеко от острова Пхукет (Таиланд) туристический скоростной катер (спидбот) Korawich Marine 888, совершавший экскурсионный рейс, столкнулся с рыболовным траулером Pichai Samut 1. На борту находилось 52 туриста. Сообщается об 11 пострадавших. После появилась информация, что в результате крушения погибла россиянка. Что известно о ЧП в открытом море на данный момент — в материале URA.RU.
Полсотни туристов оказались в опасности.
Инцидент случился в районе острова Ко Кай. От сильного удара носовая часть катера получила катастрофические повреждения, после чего судно перевернулось и в течение короткого времени затонуло. На его борту, по данным большинства источников, находилось 52 туриста и 3 члена экипажа. Сразу после столкновения все находившиеся на борту катера люди оказались в море.
Погибла молодая россиянка.
Всего на борту были 55 человек.
По предварительной информации, пассажиры помогали друг другу, держась на воде. Посильную помощь оказывали и россияне, которые тоже оказались среди пострадавших. Изначально сообщалось, что спасатели эвакуировали всех пострадавших и угрозы для их жизни нет.
Однако спустя время тайские СМИ сначала сообщили, что один человек был госпитализирован с тяжелыми травмами, а потом почти сразу появилась информация о погибшей восемнадцатилетней россиянке по имени Екатерина. Всего пострадали 11 человек.
Далеко не первые подобные случаи.
Сообщается, что это далеко не первая трагедия с катером Korawich Marine.
По данным источников в туристической отрасли, катер эксплуатировался под брендом Korawich Marine. Ранее суда этой компании уже оказывались в центре инцидентов на воде, передает ТАСС. В неформальных отчетах упоминались случаи столкновения одного из катеров с другим плавсредством, а также пожар, в результате которого другое судно компании выгорело полностью.
Местные власти заявили, что намерены проверить техническое состояние затонувшего катера, документы оператора и действия экипажа в момент аварии. Ожидается, что результаты могут потенциально привести к проверкам владельцев судна Korawich Marine.