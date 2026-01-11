Трагедия в открытом море: в Таиланде погибла россиянка после крушения катера — что известно

Инцидент случился в районе острова Ко Кай. От сильного удара носовая часть катера получила катастрофические повреждения, после чего судно перевернулось и в течение короткого времени затонуло. На его борту, по данным большинства источников, находилось 52 туриста и 3 члена экипажа. Сразу после столкновения все находившиеся на борту катера люди оказались в море.