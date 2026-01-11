Ричмонд
В Тюмени силовики поймали наркодилера с сотней свертков запрещенных веществ

В Тюмени на улице Даргомыжского правоохранители задержали мужчину. Силовики нашли в карманах его одежды, в автомобиле, а также при обыске в квартире порядка 100 свертков запрещенных веществ.

Нарушителю грозит до 15 лет лишения свободы.

«На улице Даргомыжского задержан мужчина, подозреваемый в распространении синтетических наркотиков. В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли из салона автомобиля задержанного, а также из кармана его куртки 56 свертков с порошкообразным веществом. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили еще 40 свертков с запрещенными веществами», — сообщается на сайте УМВД региона.

Задержанный поделился, что открыл два интернет-магазина, через которые продавал запрещенные вещества. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы — возбуждено уголовное дело, а нарушитель заключен под стражу.