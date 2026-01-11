В Тюмени силовики поймали наркодилера с сотней свертков запрещенных веществ

«На улице Даргомыжского задержан мужчина, подозреваемый в распространении синтетических наркотиков. В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли из салона автомобиля задержанного, а также из кармана его куртки 56 свертков с порошкообразным веществом. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили еще 40 свертков с запрещенными веществами», — сообщается на сайте УМВД региона.