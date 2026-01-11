Ричмонд
Генконсульство в Пхукете подтвердило гибель россиянки в столкновении судов

БАНГКОК, 11 янв — РИА Новости. Генеральное консульство РФ в городе Пхукет, Таиланд, подтвердило РИА Новости факт гибели российской гражданки в столкновении туристического катера и рыболовного траулера, в котором также пострадал еще 21 человек.

Источник: © РИА Новости

Ранее таиландская газета «Тхаи Рат» сообщила, что в столкновении судов погибла 18-летняя гражданка России Елизавета Старых.

«К сожалению, смерть россиянки подтверждается. По другим пострадавшим данные проясняем», — сказал РИА Новости генеральный консул РФ в городе Пхукет Егор Иванов.

По сведениям информационного центра администрации провинции Пхукет, столкновение судов произошло у островов Пхи-Пхи неподалеку от Пхукета около 09.00 (05.00 мск) в воскресенье. На борту туристического катера в момент столкновения находились 52 иностранных туриста, в том числе россияне, и три члена экипажа, граждане Таиланда.