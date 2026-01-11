В Башкирии студентка за поездку лишилась 11 тысяч рублей с карты

Как рассказали в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан, заявительница искала водителя для поездки. На ее просьбу откликнулся неизвестный.
Договорившись об условиях, мужчина прислал в мессенджере горожанке ссылку для внесения предоплаты. Ничего не подозревая, потерпевшая перешла по ссылке и ввела реквизиты банковской карты. После этого с карты потерпевшей была списана сумма в размере 11 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 158 УК РФ.
В полиции предупредили: никогда не переходите по ссылкам от водителей. Мошенники могут просить вас совершить оплату не в приложении, а по внешней ссылке, номеру телефона или почте. Злоумышленники постоянно придумывают новые схемы, чтобы выманить у вас деньги или данные карты. Всегда расплачивайтесь наличными в машине после того, как приехали на место.