Генконсульство подтвердило гибель россиянки при крушении туристического катера

Российское генконсульство в таиландском городе Пхукет подтвердило, что при столкновении туристического катера и рыболовного траулера погибла россиянка, сообщает РИА «Новости».

Информация о пострадавших уточняется, сказали в генконсульстве.

О гибели россиянки писало одно из таиландских изданий. Также утверждалось, что среди 22 пострадавших трое членов экипажа и 19 иностранных туристов.

