На юге Таиланда подорвали 11 автозаправочных станций

Ранее сообщалось, что на Пхукете быстроходная лодка с русскоговорящими туристами столкнулась с рыболовным траулером и затонула недалеко от острова Ко Кай. Несколько человек получили травмы, а количество граждан РФ среди пассажиров уточняется. В момент аварии на борту катера Korawich Marine 888 находились 52 туриста и три члена экипажа.