Боевики на юге Таиланда подорвали 11 автозаправочных станций. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Army Military Force.
Нападения произошли на территориях трёх провинций на юге страны. Местные власти уже начали расследование инцидентов. Вооружённый конфликт на мусульманском юге Таиланда длится более 70 лет, а атаки на объекты инфраструктуры, включая заправки, периодически происходят в регионе.
Ранее сообщалось, что на Пхукете быстроходная лодка с русскоговорящими туристами столкнулась с рыболовным траулером и затонула недалеко от острова Ко Кай. Несколько человек получили травмы, а количество граждан РФ среди пассажиров уточняется. В момент аварии на борту катера Korawich Marine 888 находились 52 туриста и три члена экипажа.
