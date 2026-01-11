Ричмонд
5 детей и 4 взрослых пострадали в жутком ДТП на федеральной трассе «Кола»

В Карелии на федеральной автодороге Р-21 «Кола» при столкновении двух легковых автомобилей пострадали девять человек, включая пятерых детей. Авария произошла вечером 10 января. Об этом сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности.

Источник: Life.ru

«Вчера в 22:26 по системе 112 поступило сообщение о ДТП на 261 км автодороги Р-21 “Кола”, в результате которого столкнулись два легковых автомобиля. В ДТП пострадали 9 человек, из них 5 детей», — говорится в сообщении.

Пострадавшие были доставлены в Олонецкую ЦРБ и в ЦРБ города Лодейное Поле для оказания медицинской помощи. На участке автодороги, где произошла авария, движение транспортных средств организовано в реверсивном порядке до завершения работы экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ 19-летний водитель «Хонды» не справился с управлением на проспекте Строителей и врезался в металлическое дорожное ограждение. В результате ДТП 21-летний пассажир скончался на месте, а сам водитель был госпитализирован с многочисленными травмами.

