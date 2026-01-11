5 детей и 4 взрослых пострадали в жутком ДТП на федеральной трассе «Кола»

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ 19-летний водитель «Хонды» не справился с управлением на проспекте Строителей и врезался в металлическое дорожное ограждение. В результате ДТП 21-летний пассажир скончался на месте, а сам водитель был госпитализирован с многочисленными травмами.