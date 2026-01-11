В Ростовской области за сутки потушили пять пожаров

Напомним, накануне в донском МЧС рассказали о случае в селе Чалтырь. Там из-за неисправной газовой колонки произошло возгорание на кухне частного дома. Хозяева вовремя заметили огонь и вызвали пожарных, которые не дали распространиться пламени больше, чем на площадь в два квадратных метра. С ЧП справились два пожарных расчета в составе восьми спасателей и двух единиц спецтехники.