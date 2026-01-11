В Ростовской области за сутки потушили пять пожаров

За минувшие сутки — субботу, 10 января, в Ростовской области потушили пять пожаров. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС по Донскому региону.
— Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пять техногенных пожаров и последствия одного дорожно-транспортного происшествия, — уточнили в экстренном ведомстве.
На эти вызовы выезжали 76 сотрудников МЧС, было задействовано 19 единиц спецтехники.
О пострадавших не сообщается.
Напомним, накануне в донском МЧС рассказали о случае в селе Чалтырь. Там из-за неисправной газовой колонки произошло возгорание на кухне частного дома. Хозяева вовремя заметили огонь и вызвали пожарных, которые не дали распространиться пламени больше, чем на площадь в два квадратных метра. С ЧП справились два пожарных расчета в составе восьми спасателей и двух единиц спецтехники.
