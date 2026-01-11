Без совести: мошенники собирают деньги на «вывоз тел» узбекистанцев из России

Vaib.uz (Узбекистан. 11 января). Фраза о том, что у мошенников нет ни совести, ни моральных границ, получила очередное подтверждение. В социальных сетях начали активно распространяться публикации киберпреступников, которые под видом «помощи» собирают деньги на якобы вывоз тел граждан Узбекистана, погибших в России, на родину.