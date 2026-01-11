Без совести: мошенники собирают деньги на «вывоз тел» узбекистанцев из России

Схема старая, но по-прежнему рабочая: авторы подобных постов давят на эмоции, рассказывая трагические истории и утверждая, что у семьи погибшего якобы нет средств ни на транспортировку тела, ни на похороны. В публикациях указываются номера пластиковых карт и призывы «помочь всем миром».
На самом деле это обман. В Агентстве по миграции Узбекистана официально предупредили граждан о росте подобных мошеннических случаев.
«Если вы увидели подобные сообщения — ни в коем случае не переводите деньги. Используя устаревшую или недостоверную информацию и играя на чувствах людей, участились случаи мошенничества. Если гражданин Узбекистана скончался за границей, его тело доставляется на родину за счёт средств Миграционного фонда», — отметили в агентстве.
В ведомстве подчёркивают: никаких сборов в соцсетях для этого не требуется. В случае смерти гражданина Узбекистана за рубежом все вопросы, связанные с транспортировкой тела на родину, решаются в установленном порядке и финансируются государством.
Всё, что нужно родственникам или близким, — обратиться напрямую в Агентство по миграции по официальным каналам связи.
Так что в следующий раз, увидев очередной «душераздирающий» пост с просьбой срочно перевести деньги, стоит помнить: за красивыми словами и трагичными историями могут скрываться обычные мошенники, для которых чужое горе всего лишь способ заработка.