Без совести: мошенники собирают деньги на «вывоз тел» узбекистанцев из России

Vaib.uz (Узбекистан. 11 января). Фраза о том, что у мошенников нет ни совести, ни моральных границ, получила очередное подтверждение. В социальных сетях начали активно распространяться публикации киберпреступников, которые под видом «помощи» собирают деньги на якобы вывоз тел граждан Узбекистана, погибших в России, на родину.

Источник: Vaib.Uz

Схема старая, но по-прежнему рабочая: авторы подобных постов давят на эмоции, рассказывая трагические истории и утверждая, что у семьи погибшего якобы нет средств ни на транспортировку тела, ни на похороны. В публикациях указываются номера пластиковых карт и призывы «помочь всем миром».

На самом деле это обман. В Агентстве по миграции Узбекистана официально предупредили граждан о росте подобных мошеннических случаев.

«Если вы увидели подобные сообщения — ни в коем случае не переводите деньги. Используя устаревшую или недостоверную информацию и играя на чувствах людей, участились случаи мошенничества. Если гражданин Узбекистана скончался за границей, его тело доставляется на родину за счёт средств Миграционного фонда», — отметили в агентстве.

В ведомстве подчёркивают: никаких сборов в соцсетях для этого не требуется. В случае смерти гражданина Узбекистана за рубежом все вопросы, связанные с транспортировкой тела на родину, решаются в установленном порядке и финансируются государством.

Всё, что нужно родственникам или близким, — обратиться напрямую в Агентство по миграции по официальным каналам связи.

Так что в следующий раз, увидев очередной «душераздирающий» пост с просьбой срочно перевести деньги, стоит помнить: за красивыми словами и трагичными историями могут скрываться обычные мошенники, для которых чужое горе всего лишь способ заработка.