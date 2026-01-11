Ричмонд
Старший сын пропавшего в тайге Усольцева не выходит на связь со следствием

Следователям не удалось найти и допросить бывшую жену и сына Сергея Усольцева, пропавшего в тайге с семьёй. Об этом сообщила старший следователь ГСУ СК по Красноярскому краю Яна Сырымбетова в разговоре с ТАСС.

По её словам, родственники от второго брака Усольцева находятся за границей, и их точное местонахождение, а также контакты неизвестны.

В рамках расследования уже опросили сына Ирины Усольцевой от первого брака и двух дочерей Сергея.

Семья Усольцевых с пятилетней дочерью пропала в конце сентября во время однодневного похода к горе Буратинка в Красноярском крае. За почти четыре месяца поисков следов семьи обнаружить не удалось. В их квартире подозрительных предметов не нашли.

Ранее рассматривались экзотические версии о возможном бегстве семьи в Таиланд или Монголию.

