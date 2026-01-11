Тюменец в новогоднюю ночь забил до смерти кулаками родного брата

Тюменец задержан, ему предъявлено обвинение.
В Заводоуковске (Тюменская область) в ночь на 1 января текущего года произошла трагедия. Здесь небольшая ссора между братьями привела к смерти. Один из мужчин напал на родственника и нанес ему множество ударов по голове. От полученных травм тот в последствии скончался.
«В ночь на 1 января 2026 года в городе Заводоуковске между 44-летним обвиняемым и его 46-летним родным братом произошел конфликт из-за малозначительного повода. В ходе ссоры обвиняемый нанес брату множественные удары в область головы. От полученных травм последний скончался на месте происшествия через непродолжительное время», — сообщается в telegram-канале регионального Управления СК РФ.
Уточняется, что мужчины распивали алкоголь. Обвиняемый задержан, возбуждено уголовное дело, ведется сбор доказательств и проведение экспертиз.