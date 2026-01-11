Тюменец в новогоднюю ночь забил до смерти кулаками родного брата

В Заводоуковске (Тюменская область) в ночь на 1 января текущего года произошла трагедия. Здесь небольшая ссора между братьями привела к смерти. Один из мужчин напал на родственника и нанес ему множество ударов по голове. От полученных травм тот в последствии скончался.