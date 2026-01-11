Самолет Красноярск — Сочи вернулся в аэропорт вылета

Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Красноярска в Сочи, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Такое решение принял экипаж воздушного судна.
Инцидент произошел на борту «Боинг 737−800» в ночь на 10 января. В самолете в этот момент находились более 160 человек. Воздушное судно без происшествий приземлилось в аэропорту, люди вышли, а самолет отстранили от полетов. Причину инцидента не озвучивали. Пассажиров отправили в Сочи на резервном судне.
«Красноярской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса», — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Ранее «Югополис» сообщал о масштабном сбое в работе аэропортов в Москве из-за сильнейшего снегопада, вызванного циклоном «Френсис». Более 70 рейсов были задержаны, более 35 — отменены. Воздушные гавани восстановили работу ближе к вечеру.