Самолет Красноярск — Сочи вернулся в аэропорт вылета

Инцидент произошел на борту «Боинг 737−800» в ночь на 10 января. В самолете в этот момент находились более 160 человек. Воздушное судно без происшествий приземлилось в аэропорту, люди вышли, а самолет отстранили от полетов. Причину инцидента не озвучивали. Пассажиров отправили в Сочи на резервном судне.