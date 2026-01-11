NetBlocks: Иран находится без интернета более 60 часов

Интернет в Иране не работает более 60 часов, следует из данных международной службы мониторинга NetBlocks. Ограничения начали действовать вечером 8 января, когда некоторых городах страны прошли акции протеста. По информации властей, в тот день погибли 15 сотрудников правоохранительных органов и 12 гражданских лиц, были повреждены мечети, больницы и пожарные станции.