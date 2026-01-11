NetBlocks: Иран находится без интернета более 60 часов

9 января Министерство связи и информационных технологий Ирана сообщило о начале работ по восстановлению интернет-доступа. В то же время власти продолжили обвинять иностранные государства в организации беспорядков. Власти Ирана назвали участников беспорядков террористами и обвинили Израиль и США в их организации.
Начало протестов в Иране пришлось на 29 декабря 2025 года. Тогда в Тегеране начались акции торговцев из-за резкого падения курса иранского риала. На следующий день к ним присоединились студенты. Волна беспорядков охватила большинство крупных городов.