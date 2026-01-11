Ричмонд
В Новосибирске потушили 13 пожаров за прошедшие сутки

За минувшие сутки в Новосибирске пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 13 пожаров, десять из которых произошли в жилом секторе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Источник: Сиб.фм

Кроме того, спасатели устраняли последствия двух дорожно-транспортных происшествий, в результате которых травмы получили три человека.

Один из пожаров произошёл 10 января в Калининском районе города — там загорелся легковой автомобиль. К моменту прибытия пожарных из-под капота машины шёл дым. Возгорание удалось ликвидировать за 12 минут, площадь пожара составила около трёх квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

В МЧС России напомнили автомобилистам о мерах профилактики, которые помогают снизить риск возгорания транспорта. Спасатели рекомендуют регулярно проходить техническую диагностику автомобиля, следить за состоянием электрооборудования и топливной системы, а также обязательно иметь в машине исправный огнетушитель.