В Новосибирске потушили 13 пожаров за прошедшие сутки

Один из пожаров произошёл 10 января в Калининском районе города — там загорелся легковой автомобиль. К моменту прибытия пожарных из-под капота машины шёл дым. Возгорание удалось ликвидировать за 12 минут, площадь пожара составила около трёх квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.