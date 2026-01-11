Украинские энергетики назвали ситуацию со светом самой сложной за зиму

Как сообщает «Страна ua», в Киеве без света остаются сотни домов. По словам главы энергетической компании Yasno Сергея Коваленко, планировалось исправить ситуацию еще в пятницу, «но [свет] дали кому как смогли». Он объяснил это как повреждением генерации, так и наступившими в регионе холодами.