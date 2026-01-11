Ричмонд
Туристы с ребенком заблудились в тумане в горах Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости Крым. Двое взрослых и 10-летний ребенок заблудились в горах Крыма под Ялтой из-за тумана. Об этом сообщили в республиканском МЧС.

Источник: МЧС Республики Крым

Группа сбилась с туристической тропы в районе Байдарских ворот накануне вечером — с наступлением темноты в горах быстро опустился туман.

К ним на помощь отправились шесть специалистов Ялтинского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» и Главного управления МЧС России по Республике Крым.

«Прибыв в район поиска, спасатели установили связь с заблудившимися и приступили к их поиску. Туристов оперативно нашли в районе Байдарского перевала и эвакуировали из горно-лесной зоны в безопасное место. В медпомощи они не нуждались», — уточняют спасатели.