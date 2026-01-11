В Омске пожарные эвакуировали 16 человек из горящей пятиэтажки

Вечером 10 января в Центральном округе Омска загорелась квартира на верхнем этаже пятиэтажного дома. По данным ГУ МЧС по Омской области, горели вещи домашнего обихода, площадь возгорания составила 15 кв. м.
К месту вызова прибыли подразделения МЧС: в тушении участвовали 15 пожарных, было задействовано 5 единиц техники. Открытое горение локализовали и ликвидировали примерно за 30 минут.
С верхних этажей спасатели эвакуировали 16 человек, в том числе троих детей. Медицинская помощь никому не потребовалась.
Причины происшествия выясняют дознаватели МЧС. По предварительным данным, распространение огня удалось оперативно остановить, серьёзных повреждений конструкций дома не зафиксировано. Жильцам рекомендовали соблюдать меры пожарной безопасности и при первых признаках возгорания незамедлительно звонить по номеру 101.