За прошедшие сутки в Башкирии произошло 9 ДТП

За прошедшие сутки произошло 9 ДТП по РБ, из них по Уфе — 2, пострадавших — 7, погибших — 3.
По сведениям АО «Башавтотранс» РБ дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими не было. По данным Южного автовокзала Республики Башкортостан рейсы выполняются в штатном режиме.
По сведениям АО «Международный аэропорт “Уфа” происшествий по безопасности не зафиксировано. Задержано 11 рейсов, отменён 1 рейс.
На линии Куйбышевской железной дороги происшествий по безопасности не зафиксировано, проезд обеспечен.