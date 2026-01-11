Ричмонд
За прошедшие сутки в Башкирии произошло 9 ДТП

О дорожно-транспортной обстановке в Башкирии по состоянию на 11 января доложили в минтрансе республики.

Источник: Башинформ

За прошедшие сутки произошло 9 ДТП по РБ, из них по Уфе — 2, пострадавших — 7, погибших — 3.

По сведениям АО «Башавтотранс» РБ дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими не было. По данным Южного автовокзала Республики Башкортостан рейсы выполняются в штатном режиме.

По сведениям АО «Международный аэропорт “Уфа” происшествий по безопасности не зафиксировано. Задержано 11 рейсов, отменён 1 рейс.

На линии Куйбышевской железной дороги происшествий по безопасности не зафиксировано, проезд обеспечен.