Православная гимназия в Воронеже получила повреждения при атаке БПЛА

Утром 11 января губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что всего в результате атаки БПЛА, помимо гимназии, повреждения получили более 20 домов и несколько административных зданий.
Один человек погиб, трое получили ранения. Александр Гусев назвал атаку украинских беспилотников, которая произошла 10 января, самой крупной с февраля 2022 года. Всего силами ПВО и средствами РЭБ в небе над Воронежем и двумя районами области были уничтожены и подавлены 17 беспилотников.
