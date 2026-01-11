В Керчи произошел навал судов на якорной стоянке — что известно

На территории полуострова введен режим повышенной готовности в связи с прохождением Балканского циклона. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы «Таврида» и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.