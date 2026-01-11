В Керчи произошел навал судов на якорной стоянке — что известно

«В городе Керчь на якорной стоянке № 471 произошел навал судов т/к (танкер — ред.) “Санар-14” и т/х (теплоход — ред.) “Виктор Таратин”. Пострадавших нет», — отметили спасатели.
После инцидента разлива нефтепродуктов нет, в помощи суда не нуждаются и стоят на якорях, добавили в МЧС.
В воскресенье в Крыму действует штормовое предупреждение в связи с прохождение Балканского циклона. В крымском главке МЧС России ранее предупредили об очень сложных погодных условиях.
На территории полуострова введен режим повышенной готовности в связи с прохождением Балканского циклона. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы «Таврида» и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.